Ruim 25.000 handtekeningen voor petitie verplichte stagevergoeding

De jongerentak van vakbond CNV en het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) overhandigen dinsdag een petitie met meer dan 25.000 handtekeningen voor een verplichte stagevergoeding aan de Tweede Kamer. Volgens de jongerenorganisaties is een ondergrens van 500 euro bij een fulltime stage passend. “Studenten moeten zich een slag in de rondte werken om de eindjes aan elkaar te knopen. Daarom is een verplichte passende vergoeding op zijn plaats”, stelt kandidaat-voorzitter Mylou Miché van het ISO.

Ook willen de jongerenorganisaties dat de verschillen tussen stagevergoedingen in alle onderwijsniveaus gelijkgetrokken worden en dat de rechten en plichten van stagiairs worden opgenomen in stageovereenkomsten. Uit onderzoek van Research Ned en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) komt naar voren dat 25 procent van de hbo-studenten geen vergoeding ontvangt, voor universitaire studenten is dat 35 procent en voor mbo-studenten 59 procent.

De Tweede Kamer stemt dinsdag over een motie van GroenLinks-PvdA om onbetaalde stages te verbieden. Voorafgaand aan de stemming wordt de petitie van het CNV en het ISO overhandigd.