Standpunten Duitse AfD lijken niet uiterst rechts, meent Elon Musk

De politieke standpunten van de Duitse partij AfD klinken niet uiterst rechts, meent de Amerikaanse miljardair Elon Musk, tevens een van de grootste werkgevers in de Duitse deelstaat Brandenburg. Hij reageerde daarmee op de uitslag van de Europese verkiezingen in Duitsland, waar de AfD flink meer stemmen kreeg dan vier jaar geleden.

Musk deed de uitlating op het socialmediaplatform X, waar hij eigenaar van is. “Waarom wordt er zo negatief gereageerd door sommigen op de AfD?”, vroeg hij zich af in een bericht op X. “De politieke standpunten van de AfD waarover ik heb gelezen klinken niet uiterst rechts. Misschien mis ik iets”, vulde hij aan.

Het agentschap dat in Duitsland toeziet op de binnenlandse veiligheid heeft een tak van de AfD in de deelstaat Saksen-Anhalt in november vorig jaar bestempeld als extremistische groepering. Door die aanmerking kreeg de veiligheidsdienst Bundesamt für Verfassungsschutz meer bevoegdheden bij het monitoren van de partij. Aanleiding waren uitlatingen van partijleden, die volgens het agentschap onder andere racistisch, antisemitisch en islamofoob van aard waren.

De AfD kwam zondag bij de Europese verkiezingen na de CDU en CSU als sterkste partij uit de bus in Duitsland en won de lokale verkiezingen in Brandenburg. In die oostelijke deelstaat staat een fabriek van de elektrische autofabrikant Tesla, waar Musk topman van is. In die fabriek in Grünheide, nabij Berlijn, werken ongeveer 12.000 mensen.

Musk mengde zich afgelopen najaar al in de Europese politiek. Hij liet een bericht rondgaan waarin hij de hoop uitsprak dat de AfD de Europese verkiezingen zou winnen. De Amerikaan wordt gezien als rechts in eigen land. Zo heeft hij beweerd dat de Democratische Partij van de Amerikaanse president Joe Biden illegale immigratie steunt om verkiezingen te winnen.