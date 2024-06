Volvo roept duizenden elektrische auto’s terug, ook in Nederland

Volvo roept bijna alle 72.000 elektrische auto’s van het model EX30 terug om een mogelijke softwarefout. Dat meldt het Zweedse bedrijf maandag. Door de softwarefout zouden de snelheidsmeters van de stationwagens in een testmodus belanden bij het starten van de motor. In Nederland zijn ruim 4600 EX30-modellen van Volvo geregistreerd, volgens het kentekenregister van de RDW. Afgelopen maand werden er ruim duizend verkocht. Om de fout op te lossen, is er een software-update nodig die op afstand uitgevoerd kan worden.

Het is niet voor het eerst dat Volvo te maken heeft met softwareproblemen bij zijn auto’s. Vorig jaar moest de lancering van de EX90, een grotere stationwagen, uitgesteld worden door soortgelijke problemen.