50.000 Nederlanders gebruiken nieuwe functie iDEAL-profielen

50.000 Nederlanders hebben een profiel aangemaakt bij betaalsysteem iDEAL om te gebruiken bij webwinkels. Het idee van dat profiel is dat consumenten sneller en veiliger onlineaankopen kunnen doen. Klanten kunnen zo’n profiel sinds 15 april aanmaken bij hun eigen bank.

De gegevens van consumenten worden in het iDEAL-systeem opgeslagen en niet meer los bij iedere webwinkel. Gebruikers kunnen ook betalingen blijven doen via de traditionele manier, waarbij geen account nodig is.

Dagelijks worden er ongeveer 4 miljoen iDEAL-transacties gedaan. iDEAL houdt niet bij hoeveel individuele gebruikers dat zijn.

Amos Kater, bestuurder bij iDEAL, zegt dat de acceptatie van de nieuwe profielen noodzakelijk is om te voldoen aan de “veranderende behoeften van zowel consumenten als webwinkels”. Consumenten maken steeds meer gebruik van mobiele functies die meer gepersonaliseerd zijn om snel en makkelijk te kunnen betalen.

iDEAL bestaat sinds 2005. Het systeem was jarenlang in handen van de drie Nederlandse banken ING, Rabobank en ABN AMRO.

Vorig jaar is iDEAL overgenomen door het European Payments Initiative (EPI). Dat samenwerkingsverband van banken en betalingsinstellingen uit verschillende Europese landen wil iDEAL de basis maken van een nieuwe digitale portemonnee genaamd Wero, die op termijn ook iDEAL moet gaan vervangen.