AEX koerst af op hoger begin, focus blijft op Fed en inflatie VS

De AEX-index op het Damrak lijkt dinsdag licht hoger te gaan beginnen aan de nieuwe handelsdag. Beleggers kauwen nog na op de uitslagen van de Europese verkiezingen en de verrassende stap van de Franse president Emmanuel Macron om nieuwe parlementsverkiezingen in Frankrijk uit te schrijven. Vooral de beurs in Parijs begon daardoor met een stevig verlies aan de week.

Op de beursvloeren wordt nu met name gelet op het rentebesluit van de Federal Reserve. De Amerikaanse centrale bank begint later op de dag aan zijn tweedaagse beleidsvergadering. Algemeen wordt verwacht dat de Fed woensdag het rentetarief in de VS opnieuw onveranderd zal laten om de hardnekkige inflatie te bestrijden. Beleggers zijn dan ook vooral benieuwd wat Fed-voorzitter Jerome Powell gaat zeggen over eventuele toekomstige rentestappen. Voordat de Fed over de rente beslist, komen op woensdag ook nog Amerikaanse inflatiecijfers over mei naar buiten.

De Aziatische aandelenmarkten lieten een verdeeld beeld zien. De Nikkei in Tokio won 0,3 procent, na de kleine koerswinsten op Wall Street. In Hongkong en Shanghai, waar beleggers terugkeerden na een lang weekend, zakten de beurzen respectievelijk 1,4 procent en 1 procent.

De Aziatische toeleveranciers van Apple gingen overwegend omlaag. Beleggers waren niet onder de indruk van de presentatie van het Amerikaanse techconcern. Apple onthulde de nieuwste versie van het iPhone-besturingssysteem op zijn jaarlijkse conferentie voor ontwikkelaars. Ook presenteerde het bedrijf nieuwe functies op het gebied van kunstmatige intelligentie. Apple verloor zelf op Wall Street 1,9 procent. Het Zuid-Koreaanse LG Innotek zakte 6 procent en het Chinese Luxshare Precision Industry daalde 1,5 procent. De Taiwanese chipmaker TSMC won daarentegen 0,5 procent.

Op het Damrak zal Besi mogelijk profiteren van een positief analistenrapport. Het chipbedrijf werd door de kenners van investeringsbank Redburn op de kooplijst gezet.

In Parijs staat Atos in de belangstelling. Het noodlijdende Franse IT-concern Atos heeft een reddingsvoorstel van een groep onder leiding van consultancyfirma Onepoint geaccepteerd. Bij dat plan wordt 2,9 miljard euro aan schulden omgezet in aandelenkapitaal en krijgt het bedrijf 1,5 miljard euro aan nieuw krediet.

De euro was 1,0767 dollar waard, tegen 1,0739 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie daalde 0,1 procent in prijs tot 77,68 dollar. Brentolie kostte 0,2 procent minder op 81,51 dollar per vat.