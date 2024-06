AFM waarschuwt voor te grote jubelstemming op aandelenbeurzen

De aandelenbeurzen breken record na record en dat is niet zonder risico. De Autoriteit Financiële Markten (AFM) waarschuwt dat het gevaar van overwaardering op de loer ligt, met name bij Nederlandse aandelen. Als de aandelenkoersen abrupt dalen kan ook de financiële stabiliteit in het geding komen, schrijft de toezichthouder in een nieuw risicorapport.

Voor in Nederland genoteerde aandelen zijn beleggers bereid bijna 36 keer de jaarwinst te betalen, schrijft de AFM. Daarnaast zijn in de Verenigde Staten aandelen relatief duur. Op beide markten zou de verhouding tussen de winst en aandelenprijs zelfs dicht bij het niveau van de zogeheten internetzeepbel van rond de eeuwwisseling zitten. Toen stegen aandelen van internetondernemingen hard, maar verloren ze na 2000 fors aan waarde toen ze de verwachtingen over hun winstgevendheid niet konden waarmaken.

Dat Nederlandse aandelen in doorsnee zo duur zijn, komt volgens de AFM onder andere door de forse koersstijgingen van chipbedrijven die in Amsterdam zijn genoteerd. Veel van die winsten zijn te danken aan optimisme over AI-toepassingen. Maar de AFM plaatst een kanttekening: “Het is de vraag of AI aan de hooggespannen verwachtingen kan voldoen”.

Ook zijn de aandelenkoersen gestegen omdat beleggers over het algemeen verwachten dat de belangrijke centrale banken de beleidsrentes verlagen. Maar tegenvallers over de mate waarin de leenkosten omlaag gaan, kunnen ook voor een dalende koers zorgen.