Amerikaanse kantoorverhuurder WeWork maakt doorstart

De Amerikaanse kantoorverhuurder WeWork heeft een faillissement afgewend. Het bedrijf, dat ook enkele locaties heeft in Amsterdam, had eerder al een akkoord bereikt met schuldeisers over een herstructurering. WeWork meldt dinsdag dat een nieuwe raad van bestuur wordt aangesteld, evenals een nieuwe topman.

WeWork vroeg in november uitstel van betaling aan middels een zogeheten Chapter 11-procedure. Daarmee kunnen bedrijven die niet meer in staat zijn aan hun financiële verplichtingen te voldoen wel actief blijven, terwijl ze werken aan een doorstart.

En die komt er nu dus, onder leiding van nieuwe topman John Santora. “Ik ben verheugd om bij WeWork te komen werken op dit spannende moment in de geschiedenis van het bedrijf”, zegt hij in een verklaring.

In 2019 werd het bedrijf nog gewaardeerd op 47 miljard euro. Maar in de aanloop naar een beursgang van de kantoorverhuurder in 2019 werd duidelijk dat het bedrijf zwaar verliesgevend was door alle investeringen voor uitbreiding. De waardering van het bedrijf kelderde vervolgens. Ook tijdens de coronacrisis had WeWork moeite met het vullen van zijn aangeboden werkplekken.