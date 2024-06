Apple stijgt naar recordhoogte op Wall Street na AI-presentatie

De aandelen van Apple tikten dinsdag de hoogste prijs ooit aan op de beurzen van New York. Het techbedrijf heeft maandag langverwachte nieuwe mogelijkheden op het gebied van kunstmatige intelligentie (AI) gepresenteerd. Bij het slot van de beurzen op Wall Street noteerde Apple 7,3 procent hoger.

Een nieuw AI-platform genaamd Apple Intelligence was het hoogtepunt op zijn jaarlijkse conferentie voor ontwikkelaars, waar ook de nieuwste versie van het iPhone-besturingssysteem, iOS 18, werd onthuld. De technologie kan helpen bij het samenvatten van teksten of het creëren van originele afbeeldingen. Beleggers reageerden in eerste instantie lauw op de aankondiging, wat niet ongebruikelijk is wanneer Apple langverwachte nieuwe functies introduceert.

De stemming op Wall Street was verder wisselend, mede dankzij de koerssprong van Apple. De Dow-Jonesindex sloot 0,3 procent lager op 38.747,42 punten. De bredere S&P 500 klom 0,3 procent tot 5375,32 punten. Techgraadmeter Nasdaq eindigde de dag met een winst van 0,9 procent op 17.343,55 punten.

Beleggers wachtten dinsdag op het rentebesluit van de Federal Reserve dat woensdag volgt. Algemeen wordt verwacht dat de Amerikaanse centrale bank het rentetarief in de Verenigde Staten opnieuw onveranderd laat om de hardnekkige inflatie te bestrijden. Maar men is met name benieuwd wat Fed-voorzitter Jerome Powell gaat zeggen over eventuele toekomstige rentestappen.

Warner Bros. Discovery zakte 1 procent. TNT Sports, eigendom van het entertainmentconcern, heeft een deal voor de duur van tien jaar gesloten voor de exclusieve Amerikaanse uitzendrechten van het Franse tennistoernooi Roland Garros. De deal is goed voor zo’n 65 miljoen dollar per jaar, meldt zakenzender CNBC.

De chipbedrijven Nvidia en Advanced Micro Devices zakten respectievelijk 0,7 procent en 0,9 procent. De Amerikaanse overheid overweegt China’s toegang tot belangrijke chiptechnologie voor AI verder te beperken, meldt persbureau Bloomberg. Het gaat dan om nieuwe hardware die nu pas zijn weg naar de markt aan het vinden is. Over de reikwijdte van een mogelijke regel wordt nog getwist.

Intel eindigde een fractie hoger. Het Amerikaanse chipbedrijf schort de bouw op van een grote nieuwe chipfabriek in Israël. Met die fabriek zijn miljarden dollars gemoeid. Het bedrijf gaf eerder geen concrete reden voor het besluit.