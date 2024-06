Apple toont herstel op afwachtend Wall Street

Apple vertoonde maandag herstel op de aandelenbeurzen in New York. Het Amerikaanse techconcern onthulde op zijn jaarlijkse conferentie voor ontwikkelaars de nieuwste versie van het iPhone-besturingssysteem. Ook presenteerde het bedrijf nieuwe functies op het gebied van kunstmatige intelligentie (AI) en kondigde het een samenwerking aan met AI-bedrijf OpenAI. Beleggers waren maandag niet onder de indruk van de plannen, maar het aandeel won dinsdag bij de opening 1,7 procent.

Elon Musk dreigde op zijn socialmediaplatform X het gebruik van iPhones door medewerkers van zijn bedrijven te verbieden, als de Apple-smartphones gebruik gaan maken van AI-chatbot ChatGPT van OpenAI. Musk ziet hierin een groot veiligheidsrisico. Volgens hem heeft Apple geen benul wat er met informatie gebeurt die in handen komt van OpenAI. Naast X is Musk ook de baas van autobouwer Tesla en ruimtevaartbedrijf SpaceX. Ook heeft hij een eigen AI-bedrijf xAI.

De Dow-Jonesindex noteerde kort na aanvang van de handel 0,7 procent lager op 38.603 punten. De bredere S&P 500-index zakte 0,3 procent tot 5342 punten en de techgraadmeter Nasdaq stond nagenoeg onveranderd op 17.178 punten. De S&P 500 en de Nasdaq sloten maandag op nieuwe recordstanden.

Beleggers letten verder vooral op de Federal Reserve, die dinsdag begint aan zijn tweedaagse rentevergadering. De Amerikaanse centrale bank laat woensdag vrijwel zeker het rentetarief in de VS nog onveranderd om de hardnekkige inflatie te bestrijden. Alle aandacht gaat dan ook uit naar wat Fed-voorzitter Jerome Powell gaat zeggen over eventuele toekomstige rentestappen. Voordat de Fed over de rente beslist, komen op woensdag nieuwe Amerikaanse inflatiecijfers naar buiten.

Cryptobeurs Coinbase zakte 5,7 procent door een flinke waardedaling van de bitcoin (min 4 procent). Andere cryptobedrijven als Riot Platforms en Marathon Digital verloren 8,4 en 9,1 procent.

Eli Lilly zakte 0,8 procent. Een adviespanel van experts van de Amerikaanse gezondheidsdienst FDA oordeelde unaniem dat het middel donanemab van de farmaceut patiënten in een vroeg stadium van de ziekte van Alzheimer helpt en dat de voordelen van het medicijn groter zijn dan de risico’s. De FDA neemt naar verwachting eind dit jaar een definitief besluit over het toelaten van het medicijn op de markt.

General Motors won 1 procent. Het bestuur van de autofabrikant heeft goedkeuring gegeven aan een nieuw aandeleninkoopprogramma van tot 6 miljard dollar.

IT-bedrijf DXC Technology zakte 0,7 procent. Volgens persbureau Reuters willen vermogensbeheerder Apollo Global en IT-bedrijf Kyndryl een gezamenlijk bod uitbrengen op het bedrijf.

De euro was 1,0726 dollar waard, tegen 1,0739 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie daalde 0,4 procent in prijs tot 77,40 dollar. Brentolie kostte ook 0,3 procent minder, op 81,39 dollar per vat.