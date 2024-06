Besi bij stijgers in licht hogere AEX na koopadvies

Besi behoorde dinsdag tot de sterkste stijgers in de AEX-index op het Damrak. Het chipbedrijf werd door analisten van investeringsbank Redburn op de kooplijst gezet en klom 2,5 procent. De algehele stemming op de beursvloeren bleef terughoudend. Beleggers letten vooral op de Federal Reserve, die later op de dag begint aan zijn tweedaagse rentevergadering.

Algemeen wordt verwacht dat de Amerikaanse centrale bank woensdag het rentetarief in de Verenigde Staten opnieuw onveranderd zal laten om de hardnekkige inflatie te bestrijden. Beleggers zijn dan ook met name benieuwd naar wat Fed-voorzitter Jerome Powell gaat zeggen over eventuele toekomstige rentestappen. Voordat de Fed over de rente beslist, komen op woensdag ook nog Amerikaanse inflatiecijfers over mei naar buiten.

De AEX noteerde kort na aanvang van de handel 0,3 procent hoger op 927,26 punten. De MidKap klom 0,1 procent tot 916,03 punten. De beurzen in Londen en Frankfurt wonnen tot 0,4 procent. De CAC40-index in Parijs steeg 0,4 procent. Maandag zakte de Franse hoofdindex nog 1,4 procent, na de verrassende stap van de Franse president Emmanuel Macron om nieuwe parlementsverkiezingen in het land uit te schrijven.