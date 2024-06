Besi grote winnaar in licht lagere AEX

Chipbedrijf Besi was dinsdag bij het slot van de beurs de grote winnaar in de AEX-index. Het chipbedrijf werd door analisten van de investeringsbank Redburn op de kooplijst gezet en beleggers beloonden dat bij de opening al met een plus van 3 procent. Besi vergrootte die winst gedurende de dag verder en sloot de handelsdag af met een plus van 5 procent.

Verder bleef de stemming op het Damrak terughoudend. Dinsdag begint de Federal Reserve aan zijn tweedaagse rentevergadering. De verwachting is dat de Amerikaanse centrale bank het rentetarief in de Verenigde Staten opnieuw onveranderd laat en beleggers zijn met name benieuwd naar wat Fed-voorzitter Jerome Powell gaat zeggen over eventuele toekomstige rentestappen. De AEX, de belangrijkste beursgraadmeter in Amsterdam, verloor de kleine winst van eerder op de dag en zakte 0,4 procent tot 921,25 punten. Ook de MidKap daalde, met 1,6 procent tot 900,09 punten.

Ondanks een nipte winst bij de opening, sloot de CAC40-index in Parijs de handelsdag af met een min van 1,3 procent. Maandag verloor de Franse hoofdindex al 1,4 procent, nadat de Franse president Emmanuel Macron had besloten nieuwe parlementsverkiezingen uit te schrijven. Zijn partij verloor bij de Europese Verkiezingen fors van Rassemblement National (RN), de rechts-radicale oppositiepartij van Marine Le Pen. De beurzen in Londen en Frankfurt noteerden minnen tot 1 procent.

Banken ING en ABN AMRO hoorden bij de grotere dalers in de hoofdgraadmeter. Ze sloten de handelsdag af met minnen van 1,7 en 1,8 procent. Verzekeraars ASR, Aegon en NN Group eindigden tot 2,3 procent lager.

In Parijs daalde LVMH 1,3 procent. Een Italiaanse dochteronderneming van het luxeconcern, dat handtassen maakt van het merk Dior, is maandag door de rechter in Milaan onder curatele geplaatst. Het bedrijf zou werk hebben uitbesteed aan Chinese ondernemingen die werknemers uitbuiten.

Persbureau Reuters meldde dinsdag op basis van een ingewijde dat justitie in Italië ook nog andere toeleveranciers van verschillende modebedrijven onderzoekt. Het is niet bekend om welke bedrijven het gaat. LVMH’s rivalen Kering en Hermès verloren respectievelijk 2,6 procent en 0,4 procent.

De euro noteerde op 1,0730 dollar, tegenover 1,0739 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie werd 0,6 procent duurder op 78,19 dollar per vat. Brentolie steeg ook 0,7 procent in prijs tot 82,19 dollar per vat.