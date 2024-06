Chiquita moet schadevergoeding betalen aan Colombiaanse families

Chiquita Brands International moet ruim 38 miljoen dollar (bijna 36 miljoen euro) aan schadevergoeding betalen aan de families van acht medewerkers in Colombia die door een paramilitaire groep zijn gedood. Dat oordeelde een jury in de Amerikaanse staat Florida in een rechtszaak tegen de bekende producent en verkoper van bananen.

Chiquita werd in 2007 al door een Amerikaanse rechtbank veroordeeld tot het betalen van een boete van 25 miljoen dollar voor het zakendoen met de paramilitaire groepering United Self-Defense Forces of Colombia (AUC). Het concern bekende in die zaak schuldig te zijn aan het betalen van “beschermingsgeld” tussen 2001 en 2004. Chiquita deed dat naar eigen zeggen juist om zijn werknemers te beschermen.

De jury in de civiele zaak voor het zuidelijke district van Florida verklaarde in het vonnis dat Chiquita willens en wetens substantiële steun aan de AUC heeft verleend in de vorm van contante betalingen of andere vormen van ondersteuning. Volgens de jury werden de medewerkers door de AUC gedood en heeft Chiquita niet bewezen dat de steun aan de AUC het gevolg was van bedreigingen door de paramilitaire groep aan het bedrijf of zijn werknemers.

“Het vonnis brengt de echtgenoten en zonen die zijn vermoord niet terug, maar zet de feiten recht en legt de verantwoordelijkheid voor de financiering van terrorisme daar waar het thuishoort, namelijk bij Chiquita”, zei de advocaat van de Colombiaanse families.