DAF treft schikking met duizend kopers van trucks om kartel

Vrachtwagenfabrikant DAF heeft een schikking getroffen met een groep bedrijven die benadeeld zijn door verboden prijsafspraken. De Nederlandse bouwer van trucks maakte deel uit van een kartel dat tussen 1997 en 2011 de prijzen opdreef voor vrachtwagens. Met ongeveer duizend Nederlandse afnemers heeft DAF nu een akkoord gesloten over een schadevergoeding.

Die groep, verenigd in NLtruckkartel, wil niet bekendmaken welke geldbedragen zijn gemoeid met de afspraken. Zowel DAF als NLtruckkartel is namelijk nog bezig met andere claimzaken die daardoor beïnvloed kunnen worden.

NLtruckkartel is opgericht door brancheorganisatie Transport en Logistiek Nederland (TLN) en verzekeraar TVM, die rechtsbijstand verleende voor leden. TLN-voorzitter Elisabeth Post waarschuwt dat het einde van claimzaken tegen leden van het kartel nog niet in zicht is. Maar ze is “tevreden” dat DAF met een concrete betaling komt.