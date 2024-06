Delftse speurders naar deepfakebeelden halen 1,3 miljoen euro op

DuckDuckGoose, een voormalige start-up van TU Delft, heeft in de eerste investeringsronde van het bedrijf 1,3 miljoen euro opgehaald. DuckDuckGoose ontwikkelt detectiesoftware om deepfakebeelden en -spraak te ontmaskeren. Volgens de start-up uit Delft stappen investeerders graag in het bedrijf doordat fraude met deepfakes een steeds groter probleem is voor ondernemingen.

DuckDuckGoose tekende een overeenkomst met het sociale investeringsfonds SI3 van Shaping Impact Group en Ctrl+Alt+Invest, die samen 1 miljoen euro in de start-up steken. Eerder dit jaar stapten investeringsbedrijven Aruma Ventures, Graduate Entrepeneur en Kwetter al in voor gezamenlijk 300.000 euro.

“We zijn heel blij dat investeerders de mogelijkheden zien van onze software. Bankfraude, sextortion, opruiing, maatschappelijke polarisatie. Wie kwade bedoelingen heeft, kan met deepfakebeelden veel schade aanrichten. Maar met onze software kun je deepfake ontmaskeren”, zei Parya Lotfi van DuckDuckGoose.

De start-up werkt voor banken en verzekeraars wereldwijd. Ook werkt het bedrijf met de Tweede Kamer om mogelijke gemanipuleerde beelden van Kamerleden te onderzoeken. Daarnaast is het Nederlands Forensisch Instituut een vaste opdrachtgever en doen internationale veiligheidsdiensten en het Amerikaanse ministerie van Defensie regelmatig een beroep op de deepfakespeurders.