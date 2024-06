Energie-Nederland verliest rechtszaak over overvol stroomnet

Brancheorganisatie Energie-Nederland heeft in een rechtszaak tegen de Autoriteit Consument & Markt (ACM) over de problemen met het overvolle stroomnet ongelijk gekregen, zo oordeelde het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) dinsdag. Dit houdt in dat netbeheerders grote bedrijven nu definitief kunnen verplichten om tegen een vergoeding een deel van hun stroomcapaciteit af te staan op momenten dat het stroomnet overvol is. Hierdoor moet meer ruimte komen voor nieuwe aansluitingen.

Tegen deze uitspraak is geen beroep meer mogelijk. Energie-Nederland ging naar de rechter omdat het vond dat de ACM onvoldoende rekening hield met de werking van de elektriciteitsmarkt en de belangen van stroomproducenten, leveranciers en handelaren op de energiemarkt. Het CBb heeft echter geoordeeld dat de maatregelen niet in strijd zijn met Europese regelgeving.

De hoogste bestuursrechter benadrukt dat de schaarste in transportcapaciteit voor stroom toeneemt en dat netbeheerders vaker maatregelen moeten nemen om congestie te voorkomen. “De maatschappelijke urgentie om zoveel mogelijk gebruikers aan te sluiten op het elektriciteitsnet is groot.”

Energie-Nederland wil niet inhoudelijk reageren. “We gaan de uitspraak nu bestuderen en bespreken met onze leden”, zegt een woordvoerster.