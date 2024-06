Fabrikanten: personeelstekort in tuinbouw blijft, ondanks machines

Machines en andere soorten technologie kunnen het personeelstekort in de tuinbouw verminderen, maar niet helemaal oplossen. Dit zeggen ontwikkelaars van een aantal nieuwe machines voor die sector dinsdag tijdens de internationale vakbeurs GreenTech in de RAI in Amsterdam.

Ondanks dat machines werk overnemen, blijft de tuinbouw altijd last houden van een tekort aan werknemers, denkt Bjard Schoots, verkoper bij Crux Agribotics. “Er komen steeds meer mensen op de wereld en meer mensen eten gezonder. Er zijn dus steeds meer producten nodig.” Zijn bedrijf heeft een verpakkingsmachine gemaakt die paprika’s, tomaten en komkommers ook kan sorteren op bijvoorbeeld kleur en gewicht. Daarmee zijn volgens hem ongeveer tien werknemers minder nodig.

Met machines hebben bedrijven veel minder seizoenarbeiders nodig volgens verkoopmanager Raymond van den Berg bij machinebouwer ISO. “Kwekers hebben vaak in korte tijd veel personeel nodig. Het is heel lastig om tientallen tot honderden mensen in twee maanden in te huren”, zegt hij. Maar de behoefte aan vaste werknemers blijft volgens hem wel.