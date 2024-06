Fusiegesprekken Paramount en Skydance geklapt, schrijft NYT

Gesprekken tussen Hollywoodstudio’s Paramount en Skydance Media over een fusie zijn geklapt. Dat schrijft The New York Times op basis van twee ingewijden. Vorige week kwamen nog berichten naar buiten dat Skydance een verbeterd bod had gedaan op Paramount. Maar volgens de Amerikaanse krant konden de twee bedrijven het daarna niet eens worden over de voorwaarden van een deal.

Paramount, dat achter tal van films en televisiezenders als CBS, MTV en Nickelodeon zit, stond lang bekend als een van de grote Hollywoodstudio’s. Maar het bedrijf kampt met een zwakke reclamemarkt en een terugloop in de hoeveelheid kabelabonnementen in de Verenigde Staten. Ook had Paramount de laatste tijd moeite te herstellen van de maandenlange stakingen van Hollywoodschrijvers en -acteurs vorig jaar.