Intel schort bouw nieuwe chipfabriek Israël op

Het Amerikaanse chipbedrijf Intel schort de bouw van een grote nieuwe chipfabriek in Israël op. Met die fabriek zijn miljarden dollars gemoeid. Intel gaf geen concrete reden voor het besluit.

In december werd bekend dat Intel in totaal 25 miljard dollar stopt in een nieuwe fabriek bij de stad Kirjat Gat. Dat nieuws bracht premier Benjamin Netanyahu toen persoonlijk naar buiten. Het ging volgens de premier om de grootste internationale bedrijfsinvestering ooit in Israël, waarvoor ook subsidies werden verstrekt. De fabriek zou werk gaan bieden aan duizenden werknemers.

Maar nu pauzeert Intel dus die plannen. In een verklaring werd niet verwezen naar de oorlog tussen Israël en Hamas. Het bedrijf zei dat bij grote projecten in de chipindustrie vaak timingsplannen kunnen veranderen, afhankelijk van marktomstandigheden en kapitaalmanagement.

Intel zei wel dat Israël van groot belang is voor zijn productie en onderzoek en dat het bedrijf volledig toegewijd blijft aan de regio.

De nieuwe fabriek zou eigenlijk in 2028 open moeten gaan. Intel verklaarde in december dat al was begonnen met de werkzaamheden en dat delen van het complex al klaar waren. Naar verluidt zijn sommige hoge Intel-bestuurders uit Israël nu naar de Amerikaanse staat Ohio gestuurd waar Intel werkt aan een nieuwe fabriek.

Het concern zit al ongeveer vijftig jaar in Israël en heeft ook elders in het land faciliteiten. In totaal werken er bijna 12.000 mensen voor Intel in Israël. Intel zegt ook dat indirect werk wordt geboden aan 42.000 mensen.