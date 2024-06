Kansspelautoriteit int dwangsommen bij twee illegale aanbieders

Twee aanbieders van onlinegokspellen zijn doorgegaan met het illegaal aanbieden van kansspelen, ondanks dat de Kansspelautoriteit (Ksa) hen een last onder dwangsom had opgelegd. Daarom heeft de markttoezichthouder besloten deze dwangsommen te innen. Dat betekent dat L.C.S. Limited en Blue High House de Ksa nu respectievelijk 165.000 euro en 129.000 euro moeten betalen.

De bedoeling van een last onder dwangsom is een aanbieder dwingen te stoppen. Zowel L.C.S. Limited als Blue High House heeft hier volgens de Ksa geen gehoor aan gegeven. “Illegale aanbieders die geen juiste maatregelen nemen om Nederlandse spelers te weren, worden door de Ksa hard aangepakt en voelen dat waar het ze het meeste raakt: in de portemonnee”, legt bestuursvoorzitter René Jansen van de Ksa uit.

De Ksa legde L.C.S. Limited twee jaar geleden de last onder dwangsom op, Blue High House in oktober vorig jaar. De Ksa beboette L.C.S. vorig jaar al voor ruim 2 miljoen euro. Die boete was voor de periode dat het illegale aanbod van de onderneming beschikbaar is geweest voor Nederlandse spelers. Ook Blue High House kan mogelijk nog een boete krijgen bovenop de dwangsom, stelt de gokmarktwaakhond.