Lagere prijzen meubelen en kleding drukten op inflatie in mei

Het dagelijks leven is in mei 2,7 procent duurder geworden dan in dezelfde maand een jaar geleden. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) op basis van definitieve cijfers, die gelijk zijn aan de eerder gemelde snelle raming. Daarmee lag de inflatie op hetzelfde niveau als in april. In maart werd het dagelijks leven nog 3,1 procent duurder.

In mei hadden de prijzen van meubelen en kleding volgens het CBS een verlagend effect op de inflatie. Meubelen waren in mei 7,1 procent goedkoper dan in dezelfde maand een jaar eerder. In april waren de prijzen 3,1 procent lager dan vorig jaar. Ook de prijsontwikkeling van kleding had een drukkend effect op de inflatie. Kleding was in mei 3,9 procent goedkoper dan een jaar eerder, terwijl dat in april 2,3 procent was.

De prijzen van bungalowparken stuwden daarentegen de inflatie. In mei was een verblijf in een bungalowpark gemiddeld 5,7 procent duurder dan in dezelfde maand vorig jaar, terwijl het in april nog 5,2 procent goedkoper was dan een jaar eerder. Rond feestdagen en in vakanties zijn prijzen van toerismediensten volgens het CBS hoger doordat er dan meer mensen op vakantie gaan. Doordat de meivakantie dit jaar later viel dan vorig jaar, telde mei meer vakantiedagen dan vorig jaar. Daardoor waren de prijzen van een verblijf in bungalowparken in mei 2024 gemiddeld hoger dan in mei 2023.

De Nederlandse inflatie op basis van de Europese rekenmethode was in mei 2,7 procent, tegen 2,6 procent in april. Die rekenmethode is net iets anders dan die van het CBS. Bij de binnen de Europese Unie afgesproken methode om de inflatie te meten, wordt geen rekening gehouden met de kosten voor het wonen in een eigen woning. De inflatie in de eurozone liep op van 2,4 procent in april naar 2,6 procent in mei.

Ondanks de oplopende inflatie in het eurogebied verlaagde de Europese Centrale Bank (ECB) vorige week voor het eerst de eerste rente sinds 2019. ECB-president Christine Lagarde waarschuwde wel dat de strijd tegen de inflatie nog niet voorbij is en de centrale bank waakzaam moet blijven. Verdere renteverlagingen zullen volgens haar per vergadering worden bekeken. Veel economen verwachten dat de ECB in juli de rente onveranderd laat en dat in september en december de rente dan opnieuw wordt verlaagd.