Pimco waarschuwt voor golf faillissementen regionale banken VS

De grote Amerikaanse vermogensbeheerder Pimco verwacht meer faillissementen van regionale banken in de Verenigde Staten door een “zeer hoge” concentratie van problematische commerciële vastgoedleningen op hun balans.

“De echte golf van noodsituaties begint net” voor verstrekkers van krediet aan winkelcentra tot kantoren, zegt John Murray, hoofd van Pimco’s wereldwijde commerciële vastgoedteam. Hij wijst erop dat de hoge leenkosten de waarderingen van vastgoed hebben aangetast en betalingsproblemen veroorzaken. Hierdoor blijven kredietverstrekkers met moeilijk verkoopbare bezittingen achter.

In veel gevallen is de waarde van commercieel vastgoed nog maar een fractie van de piekwaarde op het hoogtepunt van de markt. Pimco, voluit Pacific Investment Management Co, verwacht dat veel banken hun probleemleningen gaan proberen te verkopen. Vorig jaar vielen meerdere Amerikaanse regionale banken om als gevolg van financieringsproblemen.