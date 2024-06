Studie: herstel energienetwerk Oekraïne kost 50 miljard dollar

De kosten voor het herstel van de omvangrijke schade aan het Oekraïense energienetwerk door Russische aanvallen bedragen meer dan 50 miljard dollar. Dat meldt de Kyiv School of Economics in een onderzoek naar die kosten voor wederopbouw. Door aanvallen met bijvoorbeeld raketten en drones op elektriciteitscentrales, hoogspanningsnetwerken en olie- en gasinfrastructuur wil Rusland het moreel van Oekraïne ondermijnen doordat mensen zonder stroom, gas en warm water zitten.

De Oekraïense president Volodymir Zelensky is dinsdag in Berlijn voor een conferentie over de wederopbouw van zijn land. Volgens de studie hebben Oekraïense energiebedrijven naast grote schade aan infrastructuur ook te maken met het verlies van miljarden aan inkomsten door de oorlog, bijvoorbeeld omdat mensen de rekening niet kunnen betalen of omdat woningen en flatgebouwen verwoest zijn door bombardementen en gevechten.

De Wereldbank schat de totale kosten voor de wederopbouw van Oekraïne tot dusver op bijna 500 miljard dollar. Zo is er veel schade aan wegen, bruggen en landbouwgrond, maar ook aan bedrijven, ziekenhuizen en andere infrastructuur.