Vattenfall dicht bij oplossing conflict stadswarmte Amsterdam

Vattenfall zegt dicht bij een oplossing te zijn voor het conflict over stadswarmte in Amsterdam. Woningcorporaties in de hoofdstad besloten in maart te stoppen met aansluitingen op het warmtenet uit onvrede over snel gestegen kosten. Vattenfall hoopt met een grotere pot subsidie het alternatief voor gas betaalbaar te houden, maar kon verder nog geen details geven over het naderende akkoord.

Het energiebedrijf zegt veel geleerd te hebben van de onrust, die ontstond toen de vaste kosten voor het gebruik van stadswarmte dit jaar met tientallen procenten omhooggingen en ook boven die van gas kwamen te liggen. De belofte vanuit de overheid was juist dat stadswarmte altijd goedkoper zou moeten zijn dan gas, om het zo aantrekkelijk te maken om over te stappen.

Vattenfall staat nog altijd achter de tariefverhoging, die volgens het bedrijf nodig was omdat onder meer de inkoop- en aannemerskosten sterk zijn gestegen. “Ik denk wel dat we onze klanten veel meer moeten uitleggen over het hoe en waarom van die tarieven. We verwijten onszelf niets, want wij zijn ook maar mensen”, zegt Laurien Smies, een zakelijk directeur bij Vattenfall, tijdens een toelichting op de jaarcijfers van de warmtenetten. Die worden speciaal gepresenteerd om meer duidelijkheid te verschaffen.

Vattenfall voerde zijn omzet uit warmtenetten vorig jaar met 44 procent op tot 448 miljoen euro, maar door een eveneens flinke kostenstijging bleef de winst met 11 miljoen euro ongeveer gelijk. Vattenfall vreest dat de komst van een noodwet, die gebruikers moet beschermen tegen grote kostenstijgingen voor het warmtenet, de winst de komende tijd kan laten halveren.

Verder wordt de leverancier in zijn verdienmodel geplaagd door de brand in de afvalverwerkingscentrale AVR in Rotterdam september vorig jaar, waardoor er kosten worden gemaakt om de belangrijke warmtebron te vervangen met gas, en de milde afgelopen winter. Door de hogere temperaturen en de lagere hoeveelheid afgenomen stadswarmte liep Vattenfall 15 tot 20 procent omzet mis.

De brand bij AVR toonde Vattenfall aan hoe afhankelijk huishoudens in sommige gebieden zijn van één warmtebron. Daarom zet het bedrijf nu in op het aanboren van meer verschillende bronnen binnen bepaalde gebieden, zoals aardwarmte en warmte uit water. Voordeel is dat deze duurzamer zijn, maar ze zijn ook prijziger. Vattenfall kan nu nog niet zeggen of dit gevolgen gaat hebben voor de tarieven, laat een woordvoerder weten.