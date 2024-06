Vattenfall halveert doel warmtenet, ‘kabinetsplan acuut in gevaar’

Vattenfall verwacht de komende jaren veel minder mensen op het warmtenet aan te sluiten dan eerst het plan was. Het energiebedrijf heeft zijn doelstelling gehalveerd tot tussen de 6000 en 7000 nieuwe aansluitingen per jaar, uit onzekerheid over de markt en het beleid van de overheid. “De kabinetsdoelstellingen komen hierdoor acuut in gevaar”, zegt Laurien Smies, een zakelijk directeur bij Vattenfall, in een toelichting op jaarcijfers van het warmtenetwerk.

Onderdeel van de onzekerheid van Vattenfall is een wetsvoorstel waardoor warmtenetten in de toekomst in handen moeten komen van groepen uit de samenleving en niet meer van de energiebedrijven zijn. Leveranciers als Vattenfall mogen nog wel een minderheidsbelang hebben. “Maar dat is voor ons eigenlijk niet haalbaar, want dan kun je de risico’s moeilijk beheersen, terwijl die gigantisch zijn in de warmte-industrie. Je kunt ook moeilijk in een huis investeren als je weet dat je er niet de eigenaar van kan blijven en ook niet weet welke prijs je uiteindelijk krijgt voor een huis”, zegt Smies.

Daarom is Vattenfall terughoudender geworden. “Het liefst zouden we willen groeien met de oorspronkelijke 10.000 tot 15.000 aansluitingen, maar dat is niet realistisch meer. Wij zitten maar op de helft van onze doelen en dat is bij onze concullega’s zeker niet anders. Daarmee worden de kabinetsdoelstellingen heel moeilijk haalbaar”, aldus Smies over de plannen van het demissionaire kabinet. Afgelopen jaar kwamen er bij Vattenfall maar een kleine 3600 nieuwe aansluitingen bij, 10 procent minder dan een jaar eerder.

De overheid wil voor 2030 het aantal aansluitingen op het warmtenet verdubbelen tot bijna een miljoen om zo het gebruik van gas te verminderen. Al langer klinken hier weinig optimistische geluiden over vanuit de sector. In april stopte Eneco bijvoorbeeld nog met het aanleggen van een warmtenet in Utrecht door de hoge kosten.