VDL zegt 1600 banen te redden bij overname busproducent Van Hool

Industrieconcern VDL neemt definitief onderdelen van de failliete Belgische busfabrikant Van Hool over. Daarmee zegt het Eindhovense bedrijf 1600 banen in de Europese bussenindustrie te redden.

VDL neemt onder andere de busfabriek van Van Hool in Noord-Macedonië over, waar 1350 mensen werken. In België neemt VDL 250 oud-medewerkers van Van Hool aan. Het gaat dan om personeel dat verantwoordelijk is voor bijvoorbeeld de productie van onderdelen, financiën en inkoop.

Door onderdelen van Van Hool over te nemen, verwacht het industrieconcern de eigen divisie voor bussen te kunnen versterken. Met de distributeur ABC heeft VDL afspraken gemaakt over de levering van Van Hool-bussen in Canada en de Verenigde Staten. Maar “vooralsnog” VDL de activiteiten van Van Hool niet samenvoegen met de eigen busdivisie.

In april sloot VDL al een principeakkoord met de curator over de overname. Het bedrijf wil niet bekendmaken wat de overnameprijs was.