Voorman AWVN ziet AI als hulp bij oplossen krapte op arbeidsmarkt

Kunstmatige intelligentie (AI) kan hulp bieden bij het oplossen van de krapte op de arbeidsmarkt, door medewerkers te ondersteunen en bepaalde taken over te nemen. Dat stelt algemeen directeur Raymond Puts van werkgeversvereniging AWVN op het jaarcongres in Hilversum, waar achthonderd vertegenwoordigers van Nederlandse werkgevers en brancheorganisaties bijeenkomen.

Volgens Puts kunnen die nieuwe technologische mogelijkheden al op korte termijn worden ingezet. Zo kan AI helpen om de productiviteit te verhogen en de werkdruk en het ziekteverzuim te verminderen. Maar is het volgens Puts dan wel belangrijk dat hr nauw wordt betrokken om te bepalen waar en hoe de invoering van AI het nuttigst kan zijn.

“De impact van AI gaat echt niet alleen over techniek, maar juist over mensen. Wij denken dat de gevolgen al op korte termijn zichtbaar kunnen zijn in organisaties. Laat daarom de ontwikkeling en invoering niet alleen aan technici over. Denk mee over welk werk efficiënter, minder zwaar of uitdagender kan zijn. Vervolgens wat medewerkers nodig hebben en tot slot hoe medewerkers het best betrokken kunnen worden”, aldus Puts.

Uit ledenonderzoek van de AWVN komt naar voren dat 57 procent van de bedrijven op een of andere manier bezig is met AI en dat nog eens 23 procent van de bedrijven daar plannen voor heeft. Maar werkgevers zien ook mogelijke risico’s met name rond data en privacy.