Wachtlijsten stroomnet blijven groeien, verwachten netbeheerders

Het overvolle stroomnet zal ook de komende jaren nog voor lange wachtlijsten zorgen voor bedrijven die een aansluiting willen. Dat meldt Netbeheer Nederland. Ongeveer 9400 bedrijven wachten momenteel op een aansluiting op het overvolle stroomnet om elektriciteit te kunnen afnemen en ook de lijst van het aantal bedrijven dat elektriciteit wil terugleveren, wordt langer.

De vraag naar elektriciteit groeit veel sneller dan dat netbeheerders capaciteit kunnen bijbouwen. “Ondanks het tempo waarin netbeheerders bouwen en verzwaren en de stroomcapaciteit nog nooit zo hoog is geweest als nu, is de waarheid ook dat we de komende jaren nog met netcongestie te maken zullen hebben”, waarschuwt directeur Beleid en Energietransitie Hans-Peter Oskam van Netbeheer Nederland.

Door het volle stroomnet is het aantal bedrijven dat wel een aansluiting kreeg de afgelopen jaren gedaald, van ruim 4200 in 2020 tot bijna 3000 in 2023. De bedrijven die op de wachtlijst staan, allen grootverbruikers van elektriciteit, zijn goed voor een potentiële afname van 5116 megawatt aan vermogen. Dat is ruim negen keer het opgesteld vermogen van een stad als Eindhoven.

Om netcongestie tegen te gaan, investeren netbeheerders flink in het stroomnet. De jaarlijkse investeringen in zowel het gas- als het elektriciteitsnet lopen tot en met 2026 jaarlijks op tot meer dan 8 miljard euro. Netbeheerders hebben vorig jaar ruim 110.000 nieuwe aansluitingen voor kleinverbruik gerealiseerd, evenals bijna 12.000 publieke laadpalen. Maar dat is volgens Netbeheer Nederland niet genoeg, omdat de vraag naar capaciteit zal blijven groeien.

Om de problemen verder aan te pakken, hebben Netbeheer Nederland, Bouwend Nederland en Techniek Nederland dinsdag een handtekening gezet onder een uitvoeringsakkoord. Daarin ligt vastgelegd dat de netbeheer-, bouw- en techniekbranche de komende tien jaar gaan samenwerken om het regionale laag- en middenhoogspanningsnet te verzwaren.