Wankel IT-concern Atos kiest voor reddingsplan consultancyfirma

Het noodlijdende IT-concern Atos heeft een reddingsvoorstel van een groep onder leiding van consultancyfirma Onepoint geaccepteerd. Bij dat plan wordt 2,9 miljard euro aan schulden omgezet in aandelenkapitaal en krijgt het bedrijf 1,5 miljard euro aan nieuw krediet.

Onepoint was met een belang van 11 procent al de grootste aandeelhouder van het Franse Atos, dat ook in Nederland IT-diensten verleent aan bedrijven en overheidsorganisaties. Als het plan doorgaat krijgt het bedrijf 21 procent van Atos in handen, dankzij een kapitaalinjectie van 175 miljoen euro. Een groep schuldeisers brengt nog eens 75 miljoen euro aan kapitaal in en krijgt 9 procent van de aandelen in handen. Bestaande aandeelhouders zien hun belang verwateren tot minder dan 0,1 procent.

Ook de Tsjechische zakenman Daniel Křetínský deed een bod om Atos te redden. Maar het IT-concern schrijft dat het voorstel van Onepoint het gunstigst zou zijn voor zijn werknemers en klanten, waaronder ook het Franse leger. Ook kreeg dit plan de meeste steun van schuldeisers van Atos.

Het plan moet de balans versterken en Atos voldoende financiële middelen voor de korte termijn opleveren. De partijen hopen in juli een definitief akkoord te sluiten.

Onepoint en de groep schuldeisers trekken bij het reddingsplan van Atos samen op met investeringsmaatschappij Butler en de digitale dienstverlener Econocom.

Atos geldt als een van de belangrijkste Franse technologiebedrijven en verzorgt onder andere het beheer van gevoelige gegevens voor de Olympische Spelen in Parijs. Maar de zorgen over de financiële situatie werden de laatste maanden steeds groter. Vorig jaar ging een miljardenverlies de boeken in door afschrijvingen en een reorganisatie. Ook naderden de deadlines voor het aflossen van een flink aantal schulden, waardoor Atos deze zomer een akkoord moet hebben met schuldeisers om een bankroet te voorkomen.