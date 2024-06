Wereldeconomie groeit harder, maar blijft onder pre-pandemieniveau

De wereldeconomie groeit dit jaar iets harder dan eerder verwacht, gesteund door sterke prestaties van de Amerikaanse economie. De economische groei blijft tot 2027 echter ruim onder de niveaus van voor de coronapandemie, vier jaar geleden. Dat staat in een dinsdag verschenen rapport van de Wereldbank. Voor de pandemie lag de groei nog ruim boven de 3 procent.

De bank voorziet dat de groei van de wereldeconomie dit jaar stabiliseert tot 2,6 procent ten opzichte van vorig jaar. Dit is 0,2 procentpunt hoger dan de Wereldbank, ’s werelds grootste instituut voor ontwikkelingssamenwerking, in januari voorspelde.

Volgens het instituut hebben de aanzienlijke renteverhogingen van de afgelopen jaren de inflatie verlaagd, zonder dat dit veel banenverlies tot gevolg had. Ook deden zich geen andere verstoringen in de grote economieën voor. “Dat is het goede nieuws. Wat geen goed nieuws is, is dat we misschien vastzitten in de langzaamste rijstrook”, stelt een onderzoeker van de Wereldbank.