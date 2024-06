Zorgen RAI over keuringscapaciteit RDW voor nieuwe bestelbusjes

Autobrancheorganisatie RAI Vereniging maakt zich zorgen over de capaciteit bij de Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW) om nieuwe bestelwagens tijdig te keuren in aanloop naar de introductie van zero-emissiezones in veel binnensteden en de invoering van de aanschafbelasting voor bestelbusjes. Beide gaan per 1 januari 2025 in.

Bij voertuigen die vanaf 1 januari 2025 worden gekeurd, lopen ondernemers namelijk vrijstelling van de aanschafbelasting (bpm) mis en krijgen ze ook geen toegang tot zero-emissiezones in steden. Om dat voor te zijn halen ondernemers de aanschaf van busjes nu naar voren.

Het aantal registraties van nieuwe dieselbusjes ligt volgens RAI voor dit jaar daardoor tot dusver op ruim 37.000 voertuigen, een kwart meer dan een jaar eerder. RAI spreekt van een “marktverstoring” door de gelijktijdige introductie van de aanschafbelasting voor bestelwagens en de emissievrije zones in steden.

Maar dan is het wel noodzakelijk dat die busjes nog dit jaar gekeurd worden door de RDW, zegt RAI dan ook. “Er moeten voldoende middelen én personeel beschikbaar gesteld worden door de overheid voor de RDW, zodat alle voertuigen die voor 1 januari 2025 gereed zijn, nog dit jaar van een kenteken kunnen worden voorzien.”

Als die zekerheid er niet is dan pleit RAI voor de mogelijkheid voor de RDW om voertuigen met terugwerkende kracht alsnog van een kenteken over 2024 te voorzien.