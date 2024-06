ACM mist middelen om te handhaven op postmarkt, zegt bestuurslid

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) vindt het lastig om in de gaten te houden of PostNL wel goed de post bezorgt. De toezichthouder zegt signalen te ontvangen over de slechte kwaliteit bij aangetekende post. Ook zijn er klachten dat postbezorgers van PostNL niet de verplichte vijf dagen per week langskomen. Maar goede middelen om een goede postbezorging af te dwingen, heeft de ACM volgens bestuurslid Manon Leijten niet.

“Wij krijgen in toenemende mate veel klachten over de kwaliteit van de post en we hebben hier niet in alle gevallen de juiste instrumenten voor”, zei Leijten in een rondetafelgesprek met leden van de Tweede Kamer over de toekomst van de postmarkt.

Ze legde daarin uit dat de regering en het parlement geen duidelijke normen hebben vastgelegd op basis waarvan de ACM de kwaliteit kan handhaven bij PostNL, dat na een omstreden fusie met concurrent Sandd voor een groot deel van de postmarkt monopolist is.

PostNL is de aangewezen partij om de universele postdienst (upd) uit te voeren. Dat is een aantal bezorgdiensten die volgens de wet voor iedereen beschikbaar en betaalbaar moeten zijn. Daar vallen ook aangetekende poststukken onder, maar de ACM kan volgens Leijten moeilijk nagaan of die bezorging goed gaat. “Voor aangetekende post heeft de wetgever geen norm vastgelegd. Hij moet van goede kwaliteit zijn en wij hebben een poging gedaan om die norm in te vullen, daar zijn wij teruggefloten door de rechter”, zei ze. Ook heeft de toezichthouder volgens haar geen middelen om na te gaan hoeveel post daadwerkelijk aankomt.

PostNL-topvrouw Herna Verhagen herhaalde in het gesprek met Kamerleden haar pleidooi voor een aanpassing van de postwet uit 2009. De postvolumes dalen doordat veel urgente berichten via e-mail of appjes worden verstuurd, dus wil ze het liefst dat de meeste brieven binnen twee dagen bezorgd moeten worden in plaats van binnen één dag.

Concurrent DHL pleitte er juist voor de upd voor minder delen van de postbezorging te laten gelden, wat tot minder regulering leidt. Het lukt het dochterbedrijf van Deutsche Post DHL volgens directeur corporate communications Ewout Blaauw al te concurreren met postpakketjes die door de brievenbus passen. Binnenkort volgt ook een eigen dienst voor aangetekende post. “De postmarkt die werd opgeofferd aan een noodzakelijk geacht monopolie, leeft als onderdeel van een brede bezorgmarkt op.”