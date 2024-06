AFM beboet ‘financieel adviseur’ voor 620.000 euro

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft een boete van 620.000 euro opgelegd aan ‘fiscaal en financieel adviseur’ E.J. Hogervorst voor het promoten van de illegale vermogensbeheerder Grinta Invest. Hij adviseerde beleggers om met grote bedragen in te stappen bij Grinta Invest, waardoor ze hun geld verloren.

De AFM waarschuwde al in 2021 tegen Grinta, een beleggingsplatform dat door zelfbenoemde online-experts werd gepromoot. De organisatie heeft geen vergunning en is dus illegaal. Volgens de toezichthouder ontving Hogervorst hoge provisies over het ingelegde geld van beleggers. Het geld is verdwenen.

De AFM wees er eerder al op dat influencers die beleggingstips geven vaak niet neutraal zijn. Het is veelal niet duidelijk met welk belang zij beleggingsproducten in podcasts, blogs of via Instagram, YouTube of Facebook aanprijzen. Ze kunnen volgens de toezichthouder forse vergoedingen opstrijken.