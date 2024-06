Amsterdamse beurs sluit hoger na meevallende inflatiecijfers VS

De beurzen op het Damrak sloten de handelsdag woensdag hoger af. Beleggers reageerden positief op beter dan verwachte inflatiecijfers van de Verenigde Staten. Die cijfers voedden de hoop op een renteverlaging door de Federal Reserve na de zomer.

De consumentenprijzen in de grootste economie van de wereld zijn in mei gestegen met 3,3 procent vergeleken met een jaar eerder. Dat is iets minder dan economen hadden verwacht. De Fed besluit later woensdag over het rentebeleid. De verwachting is dat de Amerikaanse centrale bank de rente op het huidige niveau houdt. Beleggers zijn vooral benieuwd wat voorzitter Jerome Powell zegt over een mogelijke renteverlaging in de toekomst.

De AEX sloot 1,1 procent hoger op 931,79 punten. De MidKap won 1,3 procent tot 911,66 punten. De beurzen in Parijs, Londen en Frankfurt stegen tot 1,4 procent.

De grootste stijger in de AEX-index was betalingsverwerker Ayden met 4 procent. Chipbedrijf Besi won opnieuw nadat het aandeel een dag eerder de grote winnaar in de AEX was. Analisten van de investeringsbank Redburn hadden aandelen van het bedrijf op de kooplijst gezet. Besi sloot woensdag af met een plus van 1,5 procent. Helemaal onderaan de index stond supermarktconcern Ahold Delhaize met een min van 1,2 procent.

Dsm-firmenich steeg 0,3 procent. Het voedings- en gezondheidsbedrijf stond kort na het begin van de handelsdag nog in de min. Het bedrijf verkoopt zijn gistextractactiviteiten aan de Franse gistfabrikant Lesaffre. Een verkoopprijs werd niet bekendgemaakt.

In Duitsland werden de aandelen van autofabrikanten Volkswagen, BMW en Mercedes-Benz tot 0,8 procent minder waard. Eerder woensdag werd bekend dat de Europese Commissie hogere importheffingen wil invoeren voor Chinese elektrische auto’s vanaf 4 juli. China bedrijft oneerlijke concurrentie met subsidies voor eigen fabrikanten, oordeelde de commissie. Onder meer Duitse autofabrikanten zijn tegen die hoge heffingen omdat China een heel belangrijke afzetmarkt is en Beijing met strafmaatregelen tegen Europese auto’s kan komen. De Duitse transportminister Volker Wissing waarschuwde dat de Europese Unie en China in een handelsoorlog verwikkeld dreigen te raken.

De euro noteerde op 1,0843 dollar, tegenover 1,0730 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie werd 0,3 procent duurder op 78,16 dollar per vat. Brentolie steeg 0,4 procent in prijs tot 82,21 dollar per vat.