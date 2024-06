EU komt met hoge heffingen op Chinese stekkerauto om vals spel

De Europese Commissie wil vanaf 4 juli hoge importheffingen invoeren voor Chinese elektrische auto’s. China bedrijft oneerlijke concurrentie door eigen fabrikanten te subsidiëren, oordeelt de commissie. Als daaraan niets verandert, komen er heffingen tussen de 17,4 en 38,1 procent.

De commissie, die over de handel van de EU gaat, had in september een onderzoek ingesteld naar elektrische auto’s door bedrijven uit China. Die profiteren van oneerlijke overheidssubsidies, is de voorlopige conclusie. Ze kunnen volgens het dagelijks bestuur van de EU al gauw een 20 procent lagere prijs rekenen, en dat schaadt Europese concurrenten. De commissie is op haar hoede, omdat China eerder bijvoorbeeld Europese zonnepanelenmakers wegconcurreerde.

Brussel wil nog met Beijing in gesprek om een oplossing te vinden voor het handelsconflict. Als dat niet lukt, moet over drie weken bijvoorbeeld op een auto van het populaire BYD in de EU 17,4 procent extra worden betaald. Op de invoer van een SAIC zou de EU zelfs 38,1 procent heffen.

De Britse zakenkrant FT meldde de Europese tegenmaatregelen woensdagochtend al. De invoerheffing op Chinese auto’s ligt nu nog op 10 procent. Europa werd afgelopen jaar overspoeld met goedkope elektrische auto’s uit China. Door die hevige prijzenoorlog verliezen veel Europese autofabrikanten marktaandeel.

China zal alle maatregelen nemen om zijn wettelijke rechten en belangen “krachtig te verdedigen”, reageert het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken. De extra tarieven van de EU op Chinese auto’s schenden de beginselen van de markteconomie en zullen uiteindelijk Europa’s eigen belangen schaden, zei een woordvoerder.