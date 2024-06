FedEx wil tot 2000 banen schrappen in Europa

Pakketbezorger FedEx wil 1700 tot 2000 banen schrappen in Europa om zijn kosten structureel terug te dringen. Het gaat om kantoorbanen die verdwijnen of worden samengevoegd. Volgens het bedrijf zullen klanten niets merken van de reorganisatie.

Het is niet bekend of er ook banen in Nederland verdwijnen. “In overeenstemming met de Europese en nationale arbeidswetgeving zullen de overlegprocedures op nationaal niveau worden gevolgd”, meldt FedEx op zijn website.

“Dit zijn moeilijke veranderingen voor elk bedrijf en onze gedachten gaan uit naar de betrokken teamleden en hun gezinnen”, zegt president Karen Reddington van FedEx Europe in een toelichting. “In lijn met onze cultuur zullen we dit proces uitvoeren met maximale ondersteuning voor de betrokkenen en in nauw overleg met onze sociale partners.”

De plannen moeten FedEx jaarlijks 175 miljoen dollar opleveren vanaf boekjaar 2027. Het postbedrijf verwacht dat de kosten voor de reorganisatie voor onder meer ontslagvergoedingen, uitkomen op 375 miljoen dollar.

FedEx maakte vorig jaar al bekend de bezorgnetwerken te herstructureren om zo miljarden te besparen. De onderneming meldde in maart dat het personeelsbestand vorig jaar met 22.000 banen is gekrompen, als gevolg van verloop en bezuinigingen.