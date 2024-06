FNV: Nederland lijdt aan ‘gidslandcomplex’ over emancipatie vrouw

Nederland lijdt volgens vakbond FNV aan een ‘gidslandcomplex’ als het gaat om de emancipatie van de vrouw. “Omdat we denken dat we alles goed geregeld hebben, blijft ons emancipatiebeleid achter bij andere landen.”

De conclusie van het World Economic Forum (WEF) dat het Nederland maar niet lukt om de ongelijkheid tussen mannen en vrouwen terug te dringen, komt voor de vakbond niet als een verrassing. “Met name op het gebied van kinderopvang en verlofregelingen voldoen we niet aan de Europese richtlijnen. Nederland stribbelt tegen omdat we nog steeds denken dat we het zo goed doen,” laat een woordvoerder weten.

Als voorbeeld noemt de vakbond de invoering van het geboorteverlof. Partners met lagere inkomens maken daar veel minder gebruik van doordat ze 30 procent van hun inkomen moeten missen in die periode. De vakbond wil dat de overheid voortaan het salaris volledig doorbetaalt.