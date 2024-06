Gevaarlijk hete Zuid-Koreaanse noedels uit schappen in Denemarken

De Deense voedselwaakhond heeft noedels uit Zuid-Korea van het merk Samyang Foods uit de schappen laten halen omdat ze zo heet zijn dat mensen er “acute vergiftiging” van kunnen krijgen. Deze noedels zijn ook online in Nederland verkrijgbaar.

De noedels bevatten gevaarlijke hoeveelheden capsaïcine, het actieve bestanddeel van chilipepers. Het gaat om de producten ‘Buldak 3x Spicy & Hot Chicken’, ‘2x Spicy & Hot Chicken’ en ‘Hot Chicken Stew’.

“Als je de producten hebt, moet je ze weggooien of terugbrengen naar de winkel waar ze zijn gekocht”, zegt het Deense instituut. Het waarschuwde speciaal tegen het laten eten van de noedels door kinderen en drong er bij ouders op aan om contact op te nemen met een informatiecentrum voor vergiftigingen als hun kinderen “acute symptomen” vertonen.

Volgens Samyang Foods is het de eerste keer dat producten van het bedrijf werden teruggeroepen omdat ze te heet werden bevonden. “Op dit moment worden de producten wereldwijd geëxporteerd, maar dit is de eerste keer dat ze om deze reden zijn teruggeroepen”, zegt een woordvoerder.

Of er in Nederland ook producten worden teruggeroepen, is vooralsnog onbekend. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) kon nog niet inhoudelijk reageren.