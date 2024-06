IEA verwacht ‘ongeëvenaard’ overaanbod van olie in 2030

De wereldmarkt krijgt in 2030 waarschijnlijk te maken met een fors overaanbod van olie, verwacht het Internationaal Energie Agentschap (IEA). Doordat de capaciteit om olie op te pompen veel sterker groeit dan de vraag naar de grond- en brandstof, ontstaat volgens de adviseur over energiezaken een “ongeëvenaard” overschot van 8 miljoen vaten per dag.

Dat de groei van de vraag naar olie afvlakt, is volgens het IEA onder andere het gevolg van de overgang naar niet-fossiele brandstoffen om de opwarming van de aarde te beperken. Zo groeit het elektrische wagenpark en verdringen gas en hernieuwbare energiebronnen olie steeds meer in de elektriciteitssector.

Volgens het in Parijs gevestigde agentschap haalt het aanbod van olie de vraag vanaf 2025 al in, vooral doordat landen buiten oliekartel OPEC+ meer gaan produceren. Als dit tot lagere olieprijzen leidt, kan dat volgens het IEA voor problemen zorgen bij de winning van schalieolie in de Verenigde Staten. Het zou ook de plannen van de OPEC+ om de olieprijzen te stutten overhoop kunnen gooien.