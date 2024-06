ING-topman: fusies en overnames nodig want er zijn te veel banken

ING ziet mogelijkheden voor fusies en overnames in de Europese bankensector, omdat er te veel banken zijn op het continent met beperkte marktaandelen, zegt topman Steven van Rijswijk in een interview met de Franse krant Les Echos.

Volgens hem is het nu een beter moment dan een paar jaar geleden, omdat er meer geld nodig is om de klimaattransitie te financieren. Het samengaan van banken zou de sector sterker maken, wat goed is voor het Europese financiële systeem en dus voor de economie. Uiteindelijk zou dit voor klanten lagere prijzen mogelijk maken. Van Rijswijk wijst wel op gefragmenteerde regelgeving in Europa die overnames moeilijk maakt.

De topman van de Nederlandse bank zegt ook het productaanbod te willen uitbreiden om minder afhankelijk te zijn van rente-inkomsten. Nu zijn deze inkomsten ongeveer 80 procent van de omzet.