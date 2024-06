Miljoenen Europeanen kijken illegaal naar grote sportevenementen

Miljoenen Europeanen kijken deze zomer illegaal naar sportevenementen. Volgens het Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie (EUIPO) maakt 12 procent van alle Europese burgers gebruik van illegale downloads of streamingdiensten om naar sport te kijken. In Nederland gaat het zelfs om 15 procent van de consumenten en 31 procent van de jongeren tussen 15 en 24 jaar.

Het EUIPO schat dat piraterij op alle media jaarlijks een miljard euro aan onrechtmatige inkomsten genereert. Het probleem van piraterij bij live-evenementen is volgens het bureau een “existentieel probleem” voor de financiering van sport. De inkomsten uit intellectuele-eigendomsrechten worden op basis van solidariteit herverdeeld onder de sportbeweging en de atleten.

Naast sportuitzendingen heeft de sportartikelensector in de EU te maken met een omzetverlies van 850 miljoen euro per jaar door namaakproducten. Volgens het EUIPO geeft gemiddeld 10 procent van de jongeren in de EU in de leeftijdsgroep van 15 tot 24 jaar toe namaaksportuitrusting te kopen. Fabrikanten lopen hierdoor naar schatting 851 miljoen euro per jaar mis, wat overeenkomt met 11 procent van de totale verkoop in de sector. Circa 8 procent van de Nederlanders tussen 15 en 24 jaar koopt bewust online namaaksportuitrusting.