Nike mag schoenen in Europa geen ‘footware’ noemen na uitspraak

Nike mag zijn sportschoenen in Europa geen ‘footware’ noemen. Nike had een aanvraag gedaan om dat woord als handelsmerk te laten registeren. Concurrent Puma had daartegen een zaak aangespannen en kreeg van het Gerecht van de Europese Unie gelijk.

Puma stelde onder meer dat ‘footware’ klinkt alsof Nike software of een ander soort technologie voor voeten zou hebben ontwikkeld. Het Duitse sportmerk zegt “verheugd” te zijn over de uitspraak.

Nike heeft nog niet gereageerd op een verzoek van persbureau Bloomberg om commentaar. Het Amerikaanse sportmerk kan de uitspraak nog aanvechten bij het Hof van Justitie van de Europese Unie.