Philips wil 400 banen schrappen in Drachten

Philips is van plan tot en met 2027 vierhonderd banen in Drachten te schrappen. Het gaat om tweehonderd vaste arbeidsplaatsen en tweehonderd flexibele posities. De ingreep hangt samen met de verplaatsing van de productie van babyflesjes en -spenen naar Indonesië en een externe leverancier.

Op dit moment werken zo’n 1700 mensen voor Philips in Drachten. Het technologieconcern blijft in de Friese plaats wel onderdelen voor scheerapparaten en elektrische tandenborstels maken. Volgens een woordvoerder maakt de ingreep deel uit van een vorig jaar aangekondigde strategie die Philips concurrerender moet maken.

“De focus die we daarmee aanbrengen is moeilijk voor de collega’s die hierdoor worden geraakt, maar een noodzakelijke stap om competitief te kunnen blijven en om waarde te creëren met duurzame impact”, stelt Philips.

Het voorgenomen besluit moet nog worden goedgekeurd door de ondernemingsraad. Gedwongen ontslagen zijn niet uitgesloten, maar Philips zegt ook het personeelsbestand te laten krimpen door natuurlijk verloop. Daarnaast zegt het bedrijf werknemers de komende jaren naar een nieuwe baan te willen begeleiden.

Volgens Philips kan de locatie in Drachten zich door de reorganisatie beter richten op haar sterkste punten, namelijk de complexe en grotendeels geautomatiseerde metaalbewerking die nodig is voor scheerapparaten en tandenborstels. Ook drukt de ingreep de kosten doordat de organisatie eenvoudiger wordt.

De vakbond VHP2, belangenbehartiger voor werknemers in de technologiesector, zegt zich zorgen te maken over de reorganisatie. Ook komen de plannen van Philips volgens de bond als een verrassing, omdat de fabriek in Drachten bekendstaat “als een van de slimste productielocaties van Europa”. Philips verklaart dat zijn Noord-Nederlandse vestiging een gespecialiseerde productielocatie “is en blijft”.

FNV spreekt van “een klap voor de hele regio”. Vakbondsbestuurder Wilma Nieveen wil ook dat Philips meer investeert in Drachten om de activiteiten daar winstgevend te maken. “Philips kiest ervoor om werkgelegenheid en banen te exporteren naar China en Indonesië en laat honderden huishoudens in de regio in de kou staan”, verklaart ze.