Rentebesluit Fed en Amerikaanse inflatie centraal op beurzen

De beurshandel op het Damrak staat woensdag vooral in het teken van het rentebesluit van de Federal Reserve, dat na sluiting van de Europese markten bekend wordt gemaakt. Voordat de Amerikaanse centrale bank de uitkomsten van zijn tweedaagse beleidsvergadering naar buiten brengt, worden nog nieuwe inflatiegegevens van de Verenigde Staten gepubliceerd. Het komt niet vaak voor dat het rentebesluit en de inflatie op dezelfde dag op het programma staan.

De Fed zal de rente nu nog vrijwel zeker ongewijzigd laten, maar het inflatiecijfer geeft mogelijk meer inzicht in de toekomstige renteplannen van de centrale bank. Beleggers hopen dat de Fed na de zomer de rente zal gaan verlagen en zullen dan ook vooral letten op wat voorzitter Jerome Powell gaat zeggen over het toekomstige rentepad. De Fed komt ook met nieuwe groeiramingen voor de Amerikaanse economie.

De AEX-index koerst af op een licht hoger begin. De hoofdindex sloot dinsdag licht lager onder aanvoering van de banken en verzekeraars. Ook de andere Europese beurzen lijken met kleine winsten te openen, na de nieuwe slotrecords van de S&P 500 en techbeurs Nasdaq op Wall Street. Die slotrecords werden vooral veroorzaakt door een sterke koerswinst van Apple. De iPhone-maker steeg ruim 7 procent tot een nieuw recordniveau, na de onthulling van nieuwe functies op het gebied van kunstmatige intelligentie (AI).

De Aziatische aandelenmarkten lieten een gemengd beeld zien. De Nikkei in Tokio verloor 0,7 procent en de Hang Seng-index in Hongkong zakte 1,1 procent. De beurs in Shanghai won 0,3 procent. In China bleek dat de consumentenprijzen in mei met 0,3 procent zijn gestegen. De inflatie bleef daarmee onveranderd ten opzichte van april. Economen hadden gerekend op een inflatie van 0,4 procent. De prijzen die producenten voor hun producten vragen, namen daarentegen in mei voor de twintigste maand op rij af.

Op het Damrak kondigde dsm-firmenich de verkoop van een onderdeel aan. Het voedings- en gezondheidsbedrijf verkoopt zijn gistextractactiviteiten aan de Franse gistfabrikant Lesaffre. Een verkoopprijs werd niet bekendgemaakt. De activiteiten maken deel uit van de divisie Taste, Texture & Health van dsm-firmenich en zijn goed voor een jaaromzet van zo’n 120 miljoen euro.

De euro was 1,0741 dollar waard, tegen 1,0730 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie werd 0,8 procent duurder op 78,49 dollar per vat. Brentolie steeg 0,6 procent in prijs tot 82,42 dollar per vat.