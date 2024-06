SpaceX en topman Musk aangeklaagd door klokkenluiders om seksisme

SpaceX en zijn topman Elon Musk zijn aangeklaagd door acht ex-medewerkers van het ruimtevaartbedrijf. Zij zijn naar eigen zeggen ontslagen nadat zij hun zorgen hadden geuit over vermeende seksuele intimidatie en discriminatie van vrouwen. In de aanklacht staat dat Musk met zijn gedrag een “alomtegenwoordige seksistische cultuur” bevorderde bij SpaceX.

De werknemers, vier vrouwen en vier mannen, zeggen te zijn ontslagen na het verspreiden van een brief. Daarin stelden zij dat Musk een “afleiding en schande” was. Ook drongen zij aan bij leidinggevenden om zich uit te spreken tegen seksueel getinte opmerkingen die Musk op social media plaatste.

Verder staat in de aanklacht dat vrouwelijke ingenieurs van SpaceX te maken hebben met intimidatie en seksistische opmerkingen. Deze waren “beledigend, veroorzaakten leed en maakten inbreuk op het welzijn”, zo staat in de aanklacht. Als zij zich uitspraken tegen de werkcultuur, werden hun klachten genegeerd.

SpaceX ontkent fout te hebben gehandeld en dat de werknemers terecht zijn ontslagen voor het overtreden van het bedrijfsbeleid.

Een van de betrokken medewerkers meldde via haar advocaten dat de rechtszaak een poging is om SpaceX verantwoordelijk te houden en veranderingen te stimuleren. “We hopen dat deze rechtszaak onze collega’s aanmoedigt om sterk te blijven en te blijven vechten voor een betere werkplek”, zei zij in een verklaring.