Tesla vraagt EU om uitzondering op hogere Chinese importheffing

Tesla heeft de Europese Unie gevraagd om zijn elektrische auto’s die vanuit China worden ingevoerd uit te zonderen van een hogere importheffing. Het Amerikaanse bedrijf voert aan dat het namelijk minder profiteert van staatssteun dan Chinese branchegenoten. Tesla heeft een fabriek in Shanghai, waar meer dan de helft van de wereldwijde productie van het bedrijf plaatsvindt.

Brussel had in september een onderzoek ingesteld naar elektrische auto’s door bedrijven uit China. In een voorlopige conclusie oordeelt de Europese Commissie dat er sprake is van oneerlijke overheidssubsidies waar ondernemingen in het land van profiteren. Dat schaadt Europese concurrenten. Als er niets verandert, komt het dagelijks bestuur van de EU met heffingen tot 38,1 procent.

Tesla heeft gevraagd om een individueel onderzoek, meldt een woordvoerder van de Europese Commissie. Daarin vraagt de fabrikant om een importheffing die in verhouding staat tot de subsidies die Tesla heeft ontvangen. Ook andere bedrijven die in China produceren kunnen een dergelijk onderzoek aanvragen, maar wel pas aan het einde van dit jaar. Daarmee kunnen zij een verhoogde heffing vermijden.