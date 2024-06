Tesla zet voor het eerst mensachtige robots aan het werk

Tesla heeft voor het eerst twee van zijn mensachtige Optimus-robots aan het werk gezet in een fabriek, zo kondigde de Amerikaanse autofabrikant aan op X. “Ze zijn autonoom taken aan het uitvoeren in de fabriek”, meldt het bedrijf van Elon Musk.

Welke fabriek en welke taken het betreft, is niet bekendgemaakt. Volgens Tesla lopen de mensachtige robots al dagelijks door het kantoor en de laboratoria. “In de afgelopen twee jaar hebben we drie belangrijke ontwerpwijzigingen van Optimus en vier aanpassingen van de hand ontwikkeld”, aldus het concern.

In april zei Musk dat de robots eenvoudige productietaken in het laboratorium konden uitvoeren en dat het de bedoeling was ze beperkt in te zetten op de productielijn. Ze zouden tegen het einde van 2025 te koop worden aangeboden aan andere bedrijven. Musk denkt dat Optimus op de lange termijn waardevoller wordt dan alle andere producten van het bedrijf.