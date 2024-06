Topmannen Microsoft en BlackRock naar G7-top Italië

De topmannen van softwareconcern Microsoft en ’s werelds grootste vermogensbeheerder BlackRock zijn aanwezig bij de top van de leiders van de G7 die donderdag in Italië begint. Ook de hoogste bestuurders van het Italiaanse olie- en gasconcern Eni en energiebedrijf Enel zullen de top bijwonen.

De top wordt gehouden in het luxe resort Borgo Egnazia aan de Adriatische kust. De Italiaanse premier Giorgia Meloni zou onder meer plannen willen ontvouwen om Afrikaanse landen te helpen met investeringen om zo de economie op het continent te stimuleren. Ook zouden er initiatieven zijn rond energie- en voedselzekerheid. Meloni wil zo de grote toestroom van asielzoekers uit Afrika naar Italië helpen indammen. Topman Satya Nadella van Microsoft en Larry Fink van BlackRock zouden met hun aanwezigheid steun willen geven aan Meloni.

Met die projecten zou de G7 ook diplomatiek tegenwicht willen bieden aan het Chinese Belt and Road Initiative. China investeert miljarden in de aanleg van wegen, spoor en andere infrastructuur om de handel tussen Azië, Europa, het Midden-Oosten en Afrika te stimuleren. Daarmee vergroot Beijing ook zijn politieke invloed in Afrika.