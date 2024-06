Uniper wint arbitragezaak tegen Russische gasleverancier Gazprom

Het Duitse energieconcern Uniper heeft een arbitragezaak tegen zijn voormalige Russische gasleverancier Gazprom gewonnen. Het arbitragetribunaal in Stockholm kende het Duitse staatsbedrijf ook een schadevergoeding van ruim 13 miljard euro toe voor de gasvolumes die Gazprom sinds medio 2022 niet meer heeft geleverd.

Uniper had een langlopend contract voor de levering van gas met Gazprom. Dat bedrijf ging echter steeds minder leveren als reactie op westerse sancties tegen Rusland, die volgden op de invasie van Oekraïne. Daarop moest Uniper, dat ook in Nederland elektriciteitscentrales heeft, gas inkopen tegen veel hogere marktprijzen. Uniper leed daardoor een miljardenverlies en moest in 2022 door de Duitse overheid worden gered. Eind november 2022 liet Uniper al weten via het arbitragetribunaal de schade op Gazprom te willen verhalen.

De uitspraak maakt het mogelijk om de nog bestaande leveringscontracten met Gazprom te beëindigen. “Deze uitspraak biedt Uniper juridische duidelijkheid. Met het ontbindingsrecht dat we in de uitspraak hebben gekregen, beëindigen we de contracten met Gazprom”, zei Uniper-topman Michael Lewis.

De toekenning van de schadevergoeding is volgens juridische experts vooral een symbolische overwinning voor Duitsland, omdat het onwaarschijnlijk is dat Gazprom de schadevergoeding zal gaan betalen. Topman Lewis bevestigde dat het onzeker is dat Gazprom iets zal betalen en dat alle eventuele betalingen naar de Duitse overheid gaan, die meer dan 99 procent van Uniper in handen heeft.