VNO-NCW: Nederland moet stappen maken op gebied gelijke kansen

Nederland moet “grote stappen” zetten om de ongelijkheid tussen mannen en vrouwen te verminderen, vinden VNO-NCW en MKB-Nederland. De conclusie van het World Economic Forum (WEF) dat het emancipatiebeleid in Nederland achterblijft “drukt ons met de neus op de feiten”, stellen de ondernemersorganisaties.

Ze onderstrepen dat de arbeidsparticipatie van vrouwen al langere tijd stijgt, zowel in uren als in aantal, maar volgens hen is “er nog een wereld te winnen”. Doordat veel vrouwen in deeltijd werken bestaat het gevaar dat ze minder economische zelfstandig zijn en minder pensioen opbouwen. Ook maakt het de doorstroom naar de top lastiger. Dit jaar hebben bedrijven voor het eerst op basis van nieuwe wetgeving streefambities geformuleerd voor vrouwen aan de top. “We hopen dat de komende jaren een verbetering gaan laten zien door dit nieuwe beleid.”