WEF-onderzoek: emancipatie Nederlandse vrouwen stokt opnieuw

Nederland slaagt er niet in de ongelijkheid tussen mannen en vrouwen terug te dringen, meldt het World Economic Forum (WEF) in zijn jaarlijkse graadmeter de Global Gender Gap Index. Nederland blijft voor het derde jaar op rij bungelen op de 28e plek.

De index geeft inzicht in de ongelijkheid tussen mannen en vrouwen in 146 landen, waarbij is gekeken naar economische participatie, toegang tot onderwijs, politieke invloed, gezondheidszorg en levensver­wachting. Wereldwijd is de kloof tussen man en vrouw inmiddels voor 68,5 procent gedicht, een stijging van 0,1 procent ten opzichte van vorig jaar. In dit tempo zal het nog zeker 134 jaar duren voordat de ongelijkheid volledig is opgeheven.

In Nederland is 77,5 procent van de genderkloof gedicht, een lichte terugval van 0,2 procent vergeleken met vorig jaar. Nederland laat wel kleine verbeteringen zien op het gebied van economische participatie en kansengelijkheid, maar die vallen in het niet bij de grote stappen die Scandinavische landen en landen als Ierland en Spanje maken.

Het Amsterdam Centre for Business Innovation van de Universiteit van Amsterdam, onder leiding van Henk Volberda, verzamelde de gegevens voor Nederland. Nieuw emancipatiebeleid is volgens Volberda nodig om Nederland in de top-10 te krijgen.

Wereldwijd zijn de verschillen tussen mannen en vrouwen het kleinst op het gebied van onderwijs, gezondheid en levensverwachting. Daar is ruim 95 procent van de kloof gedicht. Wat betreft economische participatie en kansengelijkheid van vrouwen gaat het om 60,5 procent, een lichte stijging van 0,6 procent ten opzichte van vorig jaar. Als het gaat om politieke invloed is de achterstand van vrouwen het grootst en is de kloof slechts voor 22,5 procent gedicht.